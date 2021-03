Incendio su nave da crociera Msc Lirica | le immagini terrificanti | il bilancio aggiornato

(Di venerdì 12 marzo 2021) Allarme sulladaMsc: mentre si trovava ormeggiata a Corfù, laha visto svilupparsi a bordo un violento, che pare essersi sviluppato lungo la parte centrale della. Non sono al momento note le cause dell’, né se ci siano feriti: dalle prime indiscrezioni, a bordo dellapareva esserci solo un membro dell’equipaggio: fortunatamente lanon sarebbe stata né in fase di partenza né in arrivo, in quanto sarebbe ormeggiata nel porto di Corfù dal 30 gennaio scorso.suda: leUn video, pubblicato da Notizie.it, mostra lae la spessa colonna di fumo che si ...

Advertising

news_bz : ???? Incendio ?? di vaste dimensioni a #Corfù sulla nave ?? #Msc. Sarebbe partito dal Ponte numero 8 - stisciem : Incendio a bordo della nave cruise Msc Lirica ormeggiata a Corfù - MRambo29 : #AchilleLauro fu un transatlantico intitolato all'armatore Lauro quando questi la comprò negli anni sessanta per tr… - 752Zayra : RT @Anna07942827: @giusepperizzos @bebadudy Achille Lauro fu una nave da crociera dirottata diversi anni fa da appartenenti al fronte di li… - Anna07942827 : @giusepperizzos @bebadudy Achille Lauro fu una nave da crociera dirottata diversi anni fa da appartenenti al fronte… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nave

Attimi di panico a Corf , in Grecia, dove nelle acque antistanti l isola un vastodivampato a bordo dellada crociera Msc Lirica. Dalle immagini che stanno giungendo sembra che le fiamme si siano sviluppate lungo la parte centrale della, anche se ancora non ...Attimi di panico a Corfù, in Grecia, dove nelle acque antistanti l'isola un vastoè divampato a bordo dellada crociera Msc Lirica . Dalle immagini che stanno giungendo sembra che le fiamme si siano sviluppate lungo la parte centrale della, anche se ancora non è ...Attimi di panico a Corfù, in Grecia, dove nelle acque antistanti l’isola un vasto incendio è divampato a bordo della nave da crociera Msc Lirica. Dalle immagini che stanno giungendo sembra che le ...Attimi di panico a Corfù, in Grecia, dove nelle acque antistanti l’isola un vasto incendio è divampato a bordo della nave da crociera Msc Lirica. Dalle ...