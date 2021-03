In Europa il passaporto vaccinale era nell’aria da prima della pandemia (Di venerdì 12 marzo 2021) Con il tweet qualche giorno fa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’ipotesi di un passaporto vaccinale europeo ha smesso di essere tale. La bozza di un disegno di legge comunitario “per un green pass digitale” arriverà entro metà marzo. Valido sia per chi è già stato vaccinato sia per chi è ancora in attesa, il passaporto sanitario regolerebbe gli spostamenti dentro e fuori l’Unione. Ma la strada è ancora lunga: come ha dichiarato il Garante per la privacy italiano, serve una norma nazionale prima di adottare questo nuovo dispositivo. Eppure, la proposta non dovrebbe sorprenderci. In Europa l’idea di un passaporto sanitario digitale è sul tavolo da ben prima dell’epidemia, così come lo sono il progetto per ... Leggi su wired (Di venerdì 12 marzo 2021) Con il tweet qualche giorno fapresidenteCommissione europea Ursula von der Leyen, l’ipotesi di uneuropeo ha smesso di essere tale. La bozza di un disegno di legge comunitario “per un green pass digitale” arriverà entro metà marzo. Valido sia per chi è già stato vaccinato sia per chi è ancora in attesa, ilsanitario regolerebbe gli spostamenti dentro e fuori l’Unione. Ma la strada è ancora lunga: come ha dichiarato il Garante per la privacy italiano, serve una norma nazionaledi adottare questo nuovo dispositivo. Eppure, la proposta non dovrebbe sorprenderci. Inl’idea di unsanitario digitale è sul tavolo da bendell’epidemia, così come lo sono il progetto per ...

