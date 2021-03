In Europa è paura per Astrazeneca, mentre gli USA ripartono con Biden (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli Stati Uniti la campagna vaccinale prosegue senza sosta, ma in Europa la situazione sembra stagnata. Facciamo il punto della situazione. Joe Biden Fonte: Instagram @joeBidenIl Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta proseguendo spedito la campagna di vaccinazioni nel suo paese mantenendo fede alla sua promessa elettorale. Infatti, è notizia di pochi giorni fa che il numero di vaccinati supera quella di contagiati. Sono 31,3 milioni di persone vaccinati negli USA, circa il 18,1% della popolazione statunitense e il neo Presidente conta di avere tutti vaccinati entro il Primo Maggio 2021. Un risultato storico, soprattutto se si pensa che gli Stati Uniti sono sempre stati al primo posto per numero di nuovi contagi al mondo, ovviamente in rapporto all’alta densità demografica. Ogni giorno si ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 marzo 2021) Negli Stati Uniti la campagna vaccinale prosegue senza sosta, ma inla situazione sembra stagnata. Facciamo il punto della situazione. JoeFonte: Instagram @joeIl Presidente degli Stati Uniti, Joe, sta proseguendo spedito la campagna di vaccinazioni nel suo paese mantenendo fede alla sua promessa elettorale. Infatti, è notizia di pochi giorni fa che il numero di vaccinati supera quella di contagiati. Sono 31,3 milioni di persone vaccinati negli USA, circa il 18,1% della popolazione statunitense e il neo Presidente conta di avere tutti vaccinati entro il Primo Maggio 2021. Un risultato storico, soprattutto se si pensa che gli Stati Uniti sono sempre stati al primo posto per numero di nuovi contagi al mondo, ovviamente in rapporto all’alta densità demografica. Ogni giorno si ...

