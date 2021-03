In arrivo i rimborsi per gli affitti degli studenti universitari durante il lockdown (Di venerdì 12 marzo 2021) Bellissima notizia per gli studenti e studentesse universitari fuori sede: sono in arrivo i rimborsi per gli affitti pagati durante il periodo di lockdown, nonostante le università fossero chiuse. Chi ha un Isee sotto i 15mila euro può presentare domanda attraverso il portale regionale per il diritto allo studio e aspettare l’erogazione. Tutto il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto questa misura che stanzia 20 milioni di euro per il rimborso dei canoni di locazione, e infatti l’abbiamo rifinanziata con ulteriori 15 milioni nella scorsa legge di Bilancio, perché studiare deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Continuiamo a lavorare affinchè nel Paese non ci siano più studenti di serie A e studenti di serie ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 12 marzo 2021) Bellissima notizia per glie studentessefuori sede: sono inper glipagatiil periodo di, nonostante le università fossero chiuse. Chi ha un Isee sotto i 15mila euro può presentare domanda attraverso il portale regionale per il diritto allo studio e aspettare l’erogazione. Tutto il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto questa misura che stanzia 20 milioni di euro per il rimborso dei canoni di locazione, e infatti l’abbiamo rifinanziata con ulteriori 15 milioni nella scorsa legge di Bilancio, perché studiare deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Continuiamo a lavorare affinchè nel Paese non ci siano piùdi serie A edi serie ...

