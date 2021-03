Ilenia Fabbri, la figlia difende suo padre presunto mandante del delitto: «Mio babbo non voleva ammazzare la mamma» (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilenia Fabbri figlia: finché suo padre era ‘solo’ indagato a piede libero perché ritenuto il mandante dell’efferato delitto della madre, Arianna lo difendeva a spada tratta. A mezzo stampa aveva detto apertamente che suo papà, Claudio Nanni, la ama tantissimo e mai, mai le avrebbe tolto la sua mamma sebbene tra loro i rapporti fossero tesi da anni. Nonostante le evidenze investigative ed un movente (economico) più che granitico che da subito ha portato gli inquirenti a considerare il 54enne responsabile dell’omicidio su commissione della tanto odiata ex moglie, Arianna ha sempre respinto ogni accusa al padre. Ed anche adesso che Nanni è in carcere insieme all’esecutore materiale del delitto, Pierluigi Barbieri suo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021): finché suoera ‘solo’ indagato a piede libero perché ritenuto ildell’efferatodella madre, Arianna lova a spada tratta. A mezzo stampa aveva detto apertamente che suo papà, Claudio Nanni, la ama tantissimo e mai, mai le avrebbe tolto la suasebbene tra loro i rapporti fossero tesi da anni. Nonostante le evidenze investigative ed un movente (economico) più che granitico che da subito ha portato gli inquirenti a considerare il 54enne responsabile dell’omicidio su commissione della tanto odiata ex moglie, Arianna ha sempre respinto ogni accusa al. Ed anche adesso che Nanni è in carcere insieme all’esecutore materiale del, Pierluigi Barbieri suo ...

