“Il vaccino? Non lo faccio, ecco perché non mi fido”. Heather Parisi: “Cosa è successo a mia madre” (Di venerdì 12 marzo 2021) Heather Parisi, il racconto arriva solo oggi. Ormai la posizione della ballerina americana in merito alla vaccinazione anti-Covid è chiara a tutti. Heather Parisi torna a parlare sull’argomento ma facendo riferimento al ‘caso’ della madre, Anita, che a 85 anni ha preso la decisione di vaccinarsi. La ballerina americana, insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai figli Elizabeth e Dylan è residente a Hong Kong. Mamma Anita, 85 anni, ha deciso di vaccinarsi col Moderna: “Io, come sapete, sono contraria al vaccino ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere Cosa sia meglio per la propria salute (a dispetto dei miei detrattori che mi etichettano NoVax, io sono FreeVax che è Cosa diversa)”. Heather Parisi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021), il racconto arriva solo oggi. Ormai la posizione della ballerina americana in merito alla vaccinazione anti-Covid è chiara a tutti.torna a parlare sull’argomento ma facendo riferimento al ‘caso’ della, Anita, che a 85 anni ha preso la decisione di vaccinarsi. La ballerina americana, insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai figli Elizabeth e Dylan è residente a Hong Kong. Mamma Anita, 85 anni, ha deciso di vaccinarsi col Moderna: “Io, come sapete, sono contraria alma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di sceglieresia meglio per la propria salute (a dispetto dei miei detrattori che mi etichettano NoVax, io sono FreeVax che èdiversa)”....

