Il sogno di Piccoli: «Voglio tornare all’Atalanta, ma prima salvo lo Spezia» (Di venerdì 12 marzo 2021) Roberto Piccoli ha parlato dei suoi obiettivi presenti e futuri Roberto Piccoli, attaccante dello Spezia in prestito dall’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bergamo dove ha parlato anche dei suoi obiettivi per il presente e per il futuro. «Il percorso per la salvezza è duro e adesso penso solo a restare in A con la mia squadra che per noi vale più di uno scudetto. Poi spero con tutto il cuore di giocare nell’Atalanta che è sempre stato il mio sogno visto che la tifo. Contro il Real credo che possa fare il miracolo, ha i mezzi per fare una grande partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Robertoha parlato dei suoi obiettivi presenti e futuri Roberto, attaccante delloin prestito d, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bergamo dove ha parlato anche dei suoi obiettivi per il presente e per il futuro. «Il percorso per la salvezza è duro e adesso penso solo a restare in A con la mia squadra che per noi vale più di uno scudetto. Poi spero con tutto il cuore di giocare nell’Atalanta che è sempre stato il miovisto che la tifo. Contro il Real credo che possa fare il miracolo, ha i mezzi per fare una grande partita». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

tuttoatalanta : Piccoli: 'Sogno di tornare all'Atalanta ma ora voglio salvare lo Spezia' - _aeiouy_ : RT @facciamo2passi_: Se chiudo gli occhi inizio il viaggio. #ciSonoMoltiPosti e il mio cuore vorrebbe lo zaino in spalla e via! Sogno di… - facciamo2passi_ : Se chiudo gli occhi inizio il viaggio. #ciSonoMoltiPosti e il mio cuore vorrebbe lo zaino in spalla e via! Sogno… - ziaaLai : Vorrei buttare gridi multipli perché ci eravamo appena liberati del GF, però... quanto sono contenta di poterlo riv… - silviaballestra : @Monicanpl Quando avevo i bambini piccoli ascoltavo come in sogno storie di pediatri marchigiani del servizio sanit… -