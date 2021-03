Il sì di Letta al Pd e la citazione di Liliana Segre: 'Non siate indifferenti' (Di venerdì 12 marzo 2021) Quello che sembrava un sì annunciato e mai smentito, si è materializzato in mattinata, quando il professore Enrico Letta, da ieri sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, ha sciolto la riserva per guidare ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) Quello che sembrava un sì annunciato e mai smentito, si è materializzato in mattinata, quando il professore Enrico, da ieri sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, ha sciolto la riserva per guidare ...

Advertising

globalistIT : Le parole dell'ex premier appena prima di accettare l'incarico come segretario del Pd - ROBZIK : Da Enrico #Letta un gesto e una citazione che non lasciano dubbi sulla sua decisione. - QwertyZeroGhost : Dopo la terza volta che mi usciva in tl una citazione di Kaz l'ho letta, perché ormai che mi frega manca poco e io… - sefamaledimmelo : @chia231180 @Enrico8_7 Non l’avevo mai letta una citazione così, geniale - SkylarIre : @Jessica26650488 No scusate quella non è una citazione? Sono sicura di averla letta da qualche parte, help please? #tzvip -