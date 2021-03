Il ritorno del dr. Carelli (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa c’entra Marilyn Monroe con Béla Tarr? O Terminator con La bella addormentata nel bosco? Ce lo spiega Marcello Garofalo, critico cinematografico, saggista, sceneggiatore e autore di Il ritorno del diabolico Dr. Carelli – Apocalisse infernale, «favola horror per adulti» e secondo romanzo dedicato alle avventure del personaggio da lui creato, il «morto vivente» Phillip Carelli (già protagonista di Le calde notti del diabolico Dr. Carelli), che uscirà in Italia lunedì 15 marzo, in versione cartacea e digitale, per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa c’entra Marilyn Monroe con Béla Tarr? O Terminator con La bella addormentata nel bosco? Ce lo spiega Marcello Garofalo, critico cinematografico, saggista, sceneggiatore e autore di Ildel diabolico Dr.– Apocalisse infernale, «favola horror per adulti» e secondo romanzo dedicato alle avventure del personaggio da lui creato, il «morto vivente» Phillip(già protagonista di Le calde notti del diabolico Dr.), che uscirà in Italia lunedì 15 marzo, in versione cartacea e digitale, per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

acmilan : A proud performance puts in the driving seat for the return leg ?? Di cuore, con orgoglio! Un risultato importante… - Pontifex_it : L’inizio del ritorno a Dio è riconoscerci bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia. Questa è la via giusta, la v… - matteosalvinimi : Lo studio è stato addirittura sospeso per 'alta efficacia', per non privare di una cura così valida i destinatari d… - youwillbefovnd_ : RT @itsmedomy_: io piango al solo pensiero del ritorno di april Un personaggio che è cresciuto costantemente: era allegra e frizzante per m… - mrmcf11 : RT @whoisluke28: non siete pronti per il ritorno del re -