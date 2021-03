Il Premier Draghi: “Chiedo a tutti di rispettare il proprio turno di vaccinazione” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio ha visitato l’Hub vaccinale dell’Aeroporto di Roma Fiumicino Ha fatto oggi, una delle sue rare apparizioni, Mario Draghi, Presidente del Consiglio che si è recato all’hub vaccinale dell’Aeroporto di Roma Fiumicino dove si è lasciato andare a un breve discorso sulle misure economiche e sulla situazione vaccini. Il Premier, come fatto intendere nelle passate settimane, vuole una accelerazione del processo vaccini. L’obiettivo è triplicare il ritmo di dosi giornaliere, contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson – e poi sul caso AstraZeneca – È una decisione precauzionale che dimostra l’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell’Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio ha visitato l’Hub vaccinale dell’Aeroporto di Roma Fiumicino Ha fatto oggi, una delle sue rare apparizioni, Mario, Presidente del Consiglio che si è recato all’hub vaccinale dell’Aeroporto di Roma Fiumicino dove si è lasciato andare a un breve discorso sulle misure economiche e sulla situazione vaccini. Il, come fatto intendere nelle passate settimane, vuole una accelerazione del processo vaccini. L’obiettivo è triplicare il ritmo di dosi giornaliere, contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson – e poi sul caso AstraZeneca – È una decisione precauzionale che dimostra l’efficacia dei sistemi di farmacovigilanza. Il parere dell’Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi ...

