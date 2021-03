Il più grande asteroide dell’anno passerà vicino alla Terra il 21 marzo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Domenica 21il piùdel 2021 transiterà a 2 milioni di chilometri d, ma non c’è nessun pericolo di collisione. Risuccederà solamente nel 2052 Un enormeL’2001 FO32il 21. Si stima che abbia unazza tra 440 e 680 metri e chea 2 milioni di chilometri da noi, una distanza che è 5 volte quella tra il nostro pianeta e la Luna. Non c’è nessun pericolo di collisione.tuttavia ad un’alta velocità: 124 mila chilometri all’ora, molto di più della maggioranza dei ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Oggi nel 1851 i lavori fremevano per un grande evento: la prima assoluta qui di 'Rigoletto'. Lo ricordiamo ascolt… - KRLS : Quando c’è un problema politico e non si risolve politicamente, il problema diventa ancora più grande. E solo le ri… - lucatelese : Luis ignazio da Silva, detto Lula: “mi sento un trentenne, anche se ne ho 77 e sono più giovane di Biden. La prossi… - MorenoDuo : RT @simo_montanari: - Il mondo era un tempo un posto più grande. - Il mondo è sempre uguale. È il resto che è più piccolo.… - TerroneDoc : RT @AleGrowth: Se giovedì 4 marzo avessimo fatto lo stesso numero di tamponi eseguiti oggi, avremmo avuto 26.172 soggetti positivi. La ma… -

Ultime Notizie dalla rete : più grande

Motoblog.it

Le illustrazioni di Bertolucci, sceneggiate dallasensibilità di Brrémaud, parlano infatti ... ma cosaimportante le azioni stesse dei protagonisti per sè stessi e per le altre creature: ...Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere come sarà Huawei P50 Pro , il componentepotente della nuova famiglia di top di gamma Huawei . Ora abbiamo modo di vedere anche Huawei P50 . Le immagini presenti nella galleria in basso sono state condivise dal solito Steve ...