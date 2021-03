Il Parlamento Europeo proclama l’UE ‘zona di libertà per la comunità LGBT’ | Lega e Fratelli d’Italia votano contro

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 marzo 2021) Da anni da est soffia un vento anti gay, in Polonia sono state istituite più di 100 zone “libere da persone LGBT” e in Ungheria la retorica omotransfobica sta suscitando sempre più preoccupazioni. Per questo motivo ieri ilcon 492 votanti favorevoli, 141 contrari e 46 astenuti ha approvato la proposta perredi liberta? LGBTIQ’ e per chiedere al Consiglio e alla Commissione di agirei governi che discriminano i cittadini LGBT. Indovinate chi – tra i politici nostrani – ha votato? Ovviamente molti esponenti dellae di. Non mi vengono in mente parole per commentare, ma solo parolacce, quindi mi limito ad un… Il Partito Democratico invece ha ...