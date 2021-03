Il Paradiso delle Signore | trama 12 marzo | un nuovo arrivo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ilsi appresta a concludere una settimana di programmazione ricca di eventi e novità eladi oggi, venerdì 12, suggerisce che ci saranno ancora colpi di scena del tutto inaspettati, soprattutto per quanto concerne l'intricata vicenda del Mantovano e il piano di Marcello per cercare di incastrarlo. Nel frattempo, Irene, dopo aver posato per la campagna pubblicitaria per promuovere l'abito british di Gabriella, ha iniziato a litigare pesantemente con il padre che non ha gradito l'episodio. Proprio a seguito di uno di questi litigi, la ragazza ha deciso di andare via di casa e in suo soccorso inaspettatamente è arrivata Maria, che le ha proposto di trasferirsi nell'appartamento che lei condivide con Anna. Dunque, Irene andrà a vivere con le due ragazze e quando Rocco ...

RossellaMaienza : Ho letto stamani l intervista fatta a Stefania Orlando su #Chimagazine . Mi è piaciuta molto e poi ho scoperto che… - lillydessi : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 marzo 2021: Maria sconvolge Rocco con una decisione inattesa... -… - v_vivarelli : Nemmeno in un illusorio paradiso infantile chiunque di buon senso può pensare che #Draghi sia cambiato da quello ch… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: Laura lascia il Paradiso. Ecco perché - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 11 marzo: Vittorio deve salvare il Paradiso -

Una delle location più popolari de Il paradiso delle signore è sicuramente la casa affittata da "Veneri and friends", che soprattutto quest'anno ha visto un turn over non indifferente per quanto riguar ...Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 marzo 2021. Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1 Arianna Montefiori, Lau ...