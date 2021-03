“Il nostro Leoncino è diventato il nostro angelo” | il sacrificio del piccolo che potrà salvare altri bimbi con la Sma 1

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Ieri ilsmaglianteil”. Si apre così il post pubblicato sulla pagina Facebook creata per aggiornare le persone sulla vicenda del figlio da mamma Francesca e papà Francesco, genitori delLeo – nato nel marzo del 2020 a Forio d’Ischia – morto a causa della Sma 1. La atrofia muscolare spinale prossimale tipo 1 (nota per l’appunto come Sma 1) è – ci rifacciamo alla descrizione tratta da orpha.net – “una grave forma infantile di atrofia muscolare spinale prossimale caratterizzata da importante e progressiva debolezza muscolare e ipotonia da degenerazione e perdita dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale e dei nuclei del tronco encefalo”. Una malattia che – se non curata – ...

Ma come si legge sul post in cui se ne annuncia la morte, ' ilsmaglianteè diventato ilangelo '. Il tutto dopo lunghe settimane di battaglie e con un tentativo estremo, fatto ...... tramite un post sulla pagina Facebook 'Uno SMAgliante', che avevano creato da quando il piccolo Leo aveva cominciato la sua battaglia: ' Ieri ilsmaglianteè diventato il ...Purtroppo non ce l’ha fatta ad resistere ancora, Leo, il bambino di Forio affetto da sma è morto il 10 marzo a causa la rara malattia neuromuscolare infantile. Ha smesso di respirare lo ...Ma come si legge sul post in cui se ne annuncia la morte, “il nostro smagliante Leoncino è diventato il nostro angelo“. Il tutto dopo lunghe settimane di battaglie e con un tentativo estremo, fatto ...