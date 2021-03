‘Il mistero del cinema’ nel libro di Bernardo Bertolucci

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) ‘Ildelè ilinedito di, in cui il regista racconta la sua vita artistica e privata Ildel cinema è ilinedito diin uscita per i tipi di La Nave di Teseo. Questo testo inedito – come informa la casa editrice – è stato scritto dal regista in occasione della laurea honoris causa ricevuta dall’Università di Parma nel 2014., in questo testo, ricostruisce la sua autobiografia artistica, tra cinema e memorie private. Il testo, informa sempre la nota ufficiale, si caratterizza per le sue 2pagine di sfolgorante e semplice grazia”, che sono state ritrovate dalla moglie Clare Peploe e da Michele Guerra. In esse il ...