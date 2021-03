Il ministro anti-carne smascherato dal macellaio. "Veniva a mangiare da me con...". Del Debbio sconvolto: "Bella coppia" | Video (Di venerdì 12 marzo 2021) Il macellaio pugliese sbugiarda Roberto Cingolani in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4. Il nuovo ministro per la Transizione ecologica è finito nella bufera a tempo di record per aver invitato gli italiani, subito dopo il suo insediamento, a "mangiare meno carne". Frase piaciuta moltissimo ai vegani, e soprattuto ai talebani del "frutta e verdura", ma molto meno a chi con la carne e l'allevamento ci campa dando lustro all'Italia nel mondo. "Io mi ricordo di te, eri un mangiatore di carne. ministro che cosa sei diventato, minestrone?", attaca Rino, vulcanico macellaio molto noto tra Bari e Gravina di Puglia. Si presenta in mezzo ai suoi tagli più pregiati, coltellacci e grembiule, e sbatte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilpugliese sbugiarda Roberto Cingolani in collegamento con Paolo Dela Dritto e rovescio, su Rete 4. Il nuovoper la Transizione ecologica è finito nella bufera a tempo di record per aver invitato gli italiani, subito dopo il suo insediamento, a "meno". Frase piaciuta moltissimo ai vegani, e soprattuto ai talebani del "frutta e verdura", ma molto meno a chi con lae l'allevamento ci campa dando lustro all'Italia nel mondo. "Io mi ricordo di te, eri un mangiatore diche cosa sei diventato, minestrone?", attaca Rino, vulcanicomolto noto tra Bari e Gravina di Puglia. Si presenta in mezzo ai suoi tagli più pregiati, coltellacci e grembiule, e sbatte ...

Advertising

TonusAldo : RT @Lega_Senato: ++ ??I disabili gravi dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid ++ Erika Stefani, Ministro per le #Disabilità… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ++ ??I disabili gravi dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid ++ Erika Stefani, Ministro per le #Disabilità… - Lega_Senato : ++ ??I disabili gravi dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid ++ Erika Stefani, Ministro per le… - LegaCamera : ++ ??I disabili gravi dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid ++ Erika Stefani, Ministro per le… - LiguriaNotizie : Accesso vaccini anti Covid, priorità ai disabili. Mai e Brunetto: bene ministro Stefani -

Ultime Notizie dalla rete : ministro anti Vaccini anti - Covid, Lamberti (Federlab): 'Coinvolgere anche la rete dei laboratori di analisi per accelerare la campagna' 'Lo diciamo al ministro Speranza ed al commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, generale Francesco Figliuolo: i laboratori sono pronti a fare la loro parte anche in questa occasione' ...

Vaccini: Giorgetti, entro 2021 in Italia bulk e infialamento Nel terzo incontro al Mise per la produzione di vaccini anti Covid in Italia, il ministro Giancarlo Giorgetti ha ribadito la forte determinazione del governo a conseguire l'obiettivo della produzione in Italia entro l'anno di bulk (il principio attivo e ...

Piano vaccini e misure anti-Covid: venerdì le decisioni in Consiglio dei ministri Rai News Il webinar IL CONFRONTOROMA «Abbiamo tutte le carte in regola per diventare un hub di ricerca come lo siamo già nella produzione dei farmaci. Le imprese ci sono. Siamo produttori di speranze di vita ...

Ritirato anche in Lombardia il lotto del vaccino anti-covid AstraZeneca: 2 morti sospette Al poliziotto sarebbe stata somministrata una dose proveniente dallo stesso lotto di AstraZeneca Un poliziotto e un militare della Marina sono morti in provincia di Catania dopo la somministrazione de ...

'Lo diciamo alSperanza ed al commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, generale Francesco Figliuolo: i laboratori sono pronti a fare la loro parte anche in questa occasione' ...Nel terzo incontro al Mise per la produzione di vacciniCovid in Italia, ilGiancarlo Giorgetti ha ribadito la forte determinazione del governo a conseguire l'obiettivo della produzione in Italia entro l'anno di bulk (il principio attivo e ...IL CONFRONTOROMA «Abbiamo tutte le carte in regola per diventare un hub di ricerca come lo siamo già nella produzione dei farmaci. Le imprese ci sono. Siamo produttori di speranze di vita ...Al poliziotto sarebbe stata somministrata una dose proveniente dallo stesso lotto di AstraZeneca Un poliziotto e un militare della Marina sono morti in provincia di Catania dopo la somministrazione de ...