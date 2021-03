Il matrimonio di Ludovica Frasca è una cerimonia a sorpresa con anelli speciali (Foto e Video) (Di venerdì 12 marzo 2021) Ludovica Frasca si è sposata, l’ex velina di Striscia la notizia ha detto sì a Frank Faricy (Foto e Video). Un matrimonio pieno d’emozione in America, un sì in comune con una cerimonia più che semplice ma la più bella tra tutte. Erano solo in sei, Ludovica Frasca, Frank Faricy e quattro amici, nessun altro e tutto è stato “unico e speciale” come ha confidato la sposa. Un matrimonio in Comune per Ludovica Frasca che ha già condiviso con tutti il desiderio di sposarsi il prima possibile anche in Italia e festeggiare con una gran festa. Per il momento si è dovuta accontentare del semplice ma meraviglioso sì in Comune tra persone che erano lì per motivi ben diversi. Tra persone indifferenti e curiosi si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021)si è sposata, l’ex velina di Striscia la notizia ha detto sì a Frank Faricy (). Unpieno d’emozione in America, un sì in comune con unapiù che semplice ma la più bella tra tutte. Erano solo in sei,, Frank Faricy e quattro amici, nessun altro e tutto è stato “unico e speciale” come ha confidato la sposa. Unin Comune perche ha già condiviso con tutti il desiderio di sposarsi il prima possibile anche in Italia e festeggiare con una gran festa. Per il momento si è dovuta accontentare del semplice ma meraviglioso sì in Comune tra persone che erano lì per motivi ben diversi. Tra persone indifferenti e curiosi si ...

Advertising

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Ludovica Frasca si è sposata negli Usa: matrimonio fuori dal 'comune', come fedi un cavo elettrico #ludovicafrasca ht… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Ludovica Frasca si è sposata negli Usa: matrimonio fuori dal 'comune', come fedi un cavo elettrico #ludovicafrasca ht… - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Ludovica Frasca si è sposata negli Usa: matrimonio fuori dal 'comune', come fedi un cavo elettrico #ludovicafrasca ht… - MediasetTgcom24 : Ludovica Frasca si è sposata negli Usa: matrimonio fuori dal 'comune', come fedi un cavo elettrico #ludovicafrasca… - Lellina82 : Quindi... 1) lui le ha mentito per settimane sul Mantovano mentre lei sognava il loro matrimonio 2) lui si è fatto… -