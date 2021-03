Il Levante vince il derby sul Valencia: Cutrone non incide (Di sabato 13 marzo 2021) Valencia (Spagna) - Il Levante di Paco Lopez vince per 1 - 0 il derby con il Valencia nell'anticipo del venerdì della 27ª giornata della Liga. Allo Stadio Ciudad de Valencia i padroni di casa trovano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021)(Spagna) - Ildi Paco Lopezper 1 - 0 ilcon ilnell'anticipo del venerdì della 27ª giornata della Liga. Allo Stadio Ciudad dei padroni di casa trovano ...

Advertising

sportli26181512 : Il #Levante vince il derby sul #Valencia: Cutrone non incide: I ragazzi di Paco Lopez si aggiudicano la stracittadi… - tommcherubini : Il Levante vince meritatamente il derby di Valencia e continua l'ottimo 2021. Solita partita intensa, verticale e c… - ricardorubio44 : ???? LEVANTE 1-0 VALENCIA Un Levante solido e ordinato vince il derby di Valencia. Comunque sembra che Javi Gracia n… - fantabotti : @BLMHenryy @VaneJuice Sono 11 anni che non si vince un cazzo, gli spagnoli in questo decennio hanno vinto una quind… - sportli26181512 : #Liga: la Real Sociedad vola, il Bilbao beffa il Granada al 94': Alguacil supera il Levante e si porta a -3 dal Siv… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante vince Il Levante vince il derby sul Valencia: Cutrone non incide VALENCIA (Spagna) - Il Levante di Paco Lopez vince per 1 - 0 il derby con il Valencia nell'anticipo del venerdì della 27ª giornata della Liga. Allo Stadio Ciudad de Valencia i padroni di casa trovano il gol del successo al ...

Calcio, trasferta proibitiva per lo Spezia a Bergamo contro l'Atalanta ...è reduce dallo stop di San Siro arrivato dopo 4 vittorie consecutive mentre lo Spezia non vince dal ... Ecco le partite che seguiremo in diretta: Serie D girone A ore 14.30 Sestri Levante - Savona ...

Il Levante vince il derby sul Valencia: Cutrone non incide Corriere dello Sport.it Liga 2020/2021, crisi Valencia: il Levante vince 1-0 Liga 2020/2021, il Valencia perde 1-0 contro il Levante e subisce un'altra frenata dopo la vittoria sul Villareal: resta a 30 punti ...

Anci vince bando europeo Urbact-Npti con buona pratica di Mantova Roma, 11 mar. (askanews) - L'esperienza di coinvolgimento del mondo delle arti e della cultura per la promozione della sostenibilità, realizzata da Mantova nell'ambito del programma Urbact, sarà al ce ...

VALENCIA (Spagna) - Ildi Paco Lopezper 1 - 0 il derby con il Valencia nell'anticipo del venerdì della 27ª giornata della Liga. Allo Stadio Ciudad de Valencia i padroni di casa trovano il gol del successo al ......è reduce dallo stop di San Siro arrivato dopo 4 vittorie consecutive mentre lo Spezia nondal ... Ecco le partite che seguiremo in diretta: Serie D girone A ore 14.30 Sestri- Savona ...Liga 2020/2021, il Valencia perde 1-0 contro il Levante e subisce un'altra frenata dopo la vittoria sul Villareal: resta a 30 punti ...Roma, 11 mar. (askanews) - L'esperienza di coinvolgimento del mondo delle arti e della cultura per la promozione della sostenibilità, realizzata da Mantova nell'ambito del programma Urbact, sarà al ce ...