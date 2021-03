Il giudice sportivo ha deciso: Lazio-Torino deve essere recuperata (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Lazio-Torino dovrà essere recuperata. La sfida che non si era giocata lo scorso 2 marzo a causa del focolaio Covid che aveva interessato la squadra granata, dovrà dunque avere luogo. A deciderlo è stato il giudice sportivo che ha scongiurato l’ipotesi di un 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti, tesi portata avanti con forza dal patròn Lotito dopo che i granata non si erano presentati per la disputa del match. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodovrà. La sfida che non si era giocata lo scorso 2 marzo a causa del focolaio Covid che aveva interessato la squadra granata, dovrà dunque avere luogo. A deciderlo è stato ilche ha scongiurato l’ipotesi di un 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti, tesi portata avanti con forza dal patròn Lotito dopo che i granata non si erano presentati per la disputa del match. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - capuanogio : +++ Nessuna sanzione al @TorinoFC_1906 per la mancata presentazione in #LazioTorino. Il Giudice sportivo riconosce… - LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: +++#LazioTorino va giocata, arriva la decisione del giudice sportivo: niente 3-0 a tavolino e nessuna sanzione per i gra… - tuttoatalanta : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare… - calciomercatoit : +++ ULTIM'ORA UFFICIALE: #LazioTorino andrà giocata, nessuna sanzione ai granata da parte del Giudice sportivo +++ -