Il Decreto Legge del 12 marzo: perché non è un nuovo DPCM, che cosa vuol dire, che cosa si può e non si può fare (Di venerdì 12 marzo 2021) Il DPCM a cui siamo abituati è stato sostituito, oggi, dal Decreto Legge (DL ) approvato oggi 12 marzo dal Consiglio dei ministri. È stato necessario per far fronte all’impennata dei virus che ieri ha visto salire il tasso dei contagi al 6,9 % e 373 morti. Il nuovo DL sarà attivo dal 15 marzo al 6 aprile e introduce misure più restrittive per assicurare a tutti una migliore protezione dalla diffusione del contagio. A partire dal colore delle regioni. Da lunedì 15 marzo ci saranno slittamenti alla zona rossa per le regioni che per 7 giorni consecutivi presentano più di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Inoltre, tutte le regioni gialle passeranno all’arancione, ad eccezione delle eventuali zone bianche. Tutto quello che serve sapere per restare in ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) Ila cui siamo abituati è stato sostituito, oggi, dal(DL ) approvato oggi 12dal Consiglio dei ministri. È stato necessario per far fronte all’impennata dei virus che ieri ha visto salire il tasso dei contagi al 6,9 % e 373 morti. IlDL sarà attivo dal 15al 6 aprile e introduce misure più restrittive per assicurare a tutti una migliore protezione dalla diffusione del contagio. A partire dal colore delle regioni. Da lunedì 15ci saranno slittamenti alla zona rossa per le regioni che per 7 giorni consecutivi presentano più di 250 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Inoltre, tutte le regioni gialle passeranno all’arancione, ad eccezione delle eventuali zone bianche. Tutto quello che serve sapere per restare in ...

