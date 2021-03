Il coming out di Demi Lovato dopo le nozze annullate: “Non provo attrazione romantica per uomini” (Di venerdì 12 marzo 2021) L’annullamento delle nozze con Max Erich due mesi dopo la romantica proposta sulla spiaggia è stato propedeutico al coming out di Demi Lovato: la popstar sembra in procinto di rivelare ufficialmente la sua omosessualità, o perlomeno è quello che ha annunciato in una lunga intervista in cui ha parlato del suo percorso alla scoperta del proprio orientamento sessuale. Il coming out di Demi Lovato arriva in occasione della copertina che le dedica il numero di marzo della versione statunitense di Glamour: nell’intervista rilasciata al magazine, la cantante ha parlato candidamente di come le sue esperienze passate l’abbiano aiutata a capire di non provare attrazione per gli uomini. A 28 anni, il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) L’annullamento dellecon Max Erich due mesilaproposta sulla spiaggia è stato propedeutico alout di: la popstar sembra in procinto di rivelare ufficialmente la sua omosessualità, o perlomeno è quello che ha annunciato in una lunga intervista in cui ha parlato del suo percorso alla scoperta del proprio orientamento sessuale. Ilout diarriva in occasione della copertina che le dedica il numero di marzo della versione statunitense di Glamour: nell’intervista rilasciata al magazine, la cantante ha parlato candidamente di come le sue esperienze passate l’abbiano aiutata a capire di non provareper gli. A 28 anni, il ...

