Il clan lo minaccia E lui si rivolge alla cosca rivale

(Di venerdì 12 marzo 2021) MODENA – La vicenda della tentata estorsione da parte di un coppia incensurata di Modena nei confronti di un debitore, emersa nell’ambito della nuova operazione di oggi “Perseverance” contro la ‘ndrangheta emiliana, ha preso delle pieghe inaspettate. Emerge dalle 350 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare del Gip Alberto Ziroldi di Bologna, in cui si legge che se gli estorsori (soprannominati rispettivamente “il gigante” il marito e “la bambina” la moglie) si rivolsero ai clan (tramite Salvatore Muto classe 1985) per recuperare la somma di 2,7 milioni ritenuta da loro dovuta ma per gli inquirenti provento di attività illecite, altrettanto fece la vittima dell’estorsione.

Advertising

annanamia : Fratelli d'Italia e i soldi ai rom, Giorgia Meloni denuncia per calunnia il pentito Agostino Riccardo - Il Tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : clan minaccia

Il Mattino

... spacciandosi per un membro del. Tornato in libertà, invece di rispettare il divieto di dimora ... LAL'uomo sperava in questo modo di incutere maggior terrore nella sua vittima, facendo ...Questa mattina il gup del tribunale di Napoli ha condanno il 49enne, ritenuto vicino alCava, con l'accusa di 'violenza eper costringere a commettere un reato, cessione e detenzione di ...Una situazione scoperta dalla Guardia di Finanza di Firenze. Uomo originario di San Ferdinando, ritenuto vicino alla ‘ndrina dei Bellocco ...«Siamo preoccupati per Giuseppe Montanile, il sindaco di Brusciano, comune del Napoletano, decaduto per le dimissioni di 14 consiglieri presentate mentre al primo cittadino veniva assegnata ...