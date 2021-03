Il “caso” degli atleti italiani vaccinati prima degli altri | perché sono militari

(Di venerdì 12 marzo 2021) C’è un passaggio dell’intervista di Emanuela Audisio su Repubblica a Filippo Tortu – il giovane velocista italiano considerato un po’ l’erede di Mennea – che merita una riflessione. Anzi due. Tortu racconta di aver avuto il Covid, e di come il virus gli abbia letteralmente “tolto il fiato” (“quando ho rimesso la testa fuori, mi è piombata addosso una stanchezza inaudita, non ne risento nei lavori di forza, ma sulla resistenza sì,a corto di fiato”). E poi dice una cosa, a precisa domanda dell’intervistatrice: “lei come militare sarà vaccinato presto. La fascia d’età non conta”. «Ho avuto il Covid. Devono passare tre mesi, così mi hanno detto le Fiamme Gialle che ringrazio per il loro sostegno. Quindi lo farò ad aprile». Glipotrebbero rappresentare un, in Europa. I primi e unici – per ora – ...

