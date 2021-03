Il biscottificio Grondona entra nel ' club' Les Henokiens

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Ilè diventato il membro più giovane de Les. Da Parigi, dove ha sede l'Association Internationale d'Enterprises Familiales & Bicentenaires, è arrivata l'approvazione della severa istruttoria per l'ammissione a questo ristretto, di cui fanno parte solo 50 aziende di Europa e Giappone, la più antica delle quali è il ryokan giapponese H?shi, fondato nell'anno 707. Perre in Les Hénokiens occorre rispettare 4 criteri. Il primo è per certi versi il più facile: bisogna avere almeno 200 anni di storia. Ma occorre anche che i discendenti del fondatore siano i proprietari della società. Un terzo criterio di ammissione è che la società sia guidata da un membro della famiglia del fondatore, mente il quarto prevede che l'azienda ...