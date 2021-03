Il 2020, annus horribilis per le imprese: i conti di 4 aziende su 5 segnano lo sprofondo rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 2020, annus horribilis per le imprese che chiudono in rosso: i conti di 4 aziende su 5 segnano lo sprofondo rosso. Numeri alla mano, una indagine curata dal Centro studi CNA che analizza la contabilità di un campione di ben 12000 imprese, con fatturato fino a cinque milioni, emana un verdetto drammatico: conti in profondo rosso per quattro imprese artigiane su cinque nel 2020. E picchi vicini alla totalità di imprese in perdita nei comparti che l’anno scorso più hanno sofferto il confinamento. Il distanziamento sociale. La drastica riduzione del commercio internazionale l’anno scorso. Un autentico ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilper leche chiudono in: idi 4su 5lo. Numeri alla mano, una indagine curata dal Centro studi CNA che analizza la contabilità di un campione di ben 12000, con fatturato fino a cinque milioni, emana un verdetto drammatico:in profondoper quattroartigiane su cinque nel. E picchi vicini alla totalità diin perdita nei comparti che l’anno scorso più hanno sofferto il confinamento. Il distanziamento sociale. La drastica riduzione del commercio internazionale l’anno scorso. Un autentico ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il 2020, annus horribilis per le imprese: i conti di 4 aziende su 5 segnano lo sprofondo rosso… - DividendProfit : Artigianato, CNA: “Il 2020 annus horribilis per le PMI” - DividendProfit : Artigianato, CNA: “Il 2020 annus horribilis per le PMI” - giolulli : Come è andato il tuo 2020? In questo episodio del #podcast ti racconto alcune cose che ho imparato anche in questo… - CnaVenezia : Quasi il 40% delle imprenditrici ha reagito positivamente all'annus horribilis 2020. Ma quasi 1 impresa femminile s… -