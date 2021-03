I vaccini sono l'unica strada (sicura) (Di venerdì 12 marzo 2021) «Ne usciremo con i vaccini». Il giorno dopo l'allarme che aveva interessato un lotto di fiale di Astrazeneca Mario Draghi, in uno dei suoi rari messaggi pubblici, rassicura gli italiani sulla forza dei vaccini, sulla loro sicurezza ed efficacia. Perché solo con una massiccia e convinta campagna vaccinale possiamo pensare di uscire da questa pandemia. Che proprio dai timori (infondati) rischiava di essere messa in ginocchio. "La data dell'11 marzo potrebbe essere ricordata come la pietra tombale sulla campagna vaccinale italiana, partita già male, ma ora morta: spero di sbagliarmi, ma da ora in poi, per una chiara responsabilità sia di una parte della politica che soprattutto di gran parte della stampa, i danni di questa campagna denigratoria sui vaccini saranno irrecuperabili". Matteo Bassetti, direttore della Clinica ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 marzo 2021) «Ne usciremo con i». Il giorno dopo l'allarme che aveva interessato un lotto di fiale di Astrazeneca Mario Draghi, in uno dei suoi rari messaggi pubblici, rasgli italiani sulla forza dei, sulla loro sicurezza ed efficacia. Perché solo con una massiccia e convinta campagna vaccinale possiamo pensare di uscire da questa pandemia. Che proprio dai timori (infondati) rischiava di essere messa in ginocchio. "La data dell'11 marzo potrebbe essere ricordata come la pietra tombale sulla campagna vaccinale italiana, partita già male, ma ora morta: spero di sbagliarmi, ma da ora in poi, per una chiara responsabilità sia di una parte della politica che soprattutto di gran parte della stampa, i danni di questa campagna denigratoria suisaranno irrecuperabili". Matteo Bassetti, direttore della Clinica ...

