I numeri in chiaro, Pregliasco: «Si rischiano 40mila casi al giorno, siamo messi male. Preoccupano le terapie intensive» – Il video (Di venerdì 12 marzo 2021) «L’incremento dal 20 febbraio si fa sempre più concreto, siamo già a 27mila casi con quasi 3mila persone in terapia intensiva, 24mila in ospedale e tantissime regioni dove l’incidenza è già molto elevata. Una situazione che, purtroppo, avevo predetto tempo fa, prendendomi un sacco di insulti sui social. In altre parole, questo virus fa il suo sporco lavoro, ha colpito 3 milioni di persone, di cui abbiamo contezza, e altre 3 milioni non diagnosticate. Ora, complici le varianti che facilitano la diffusione e che coinvolgono di più i giovani (alcuni di questi anche con forme più pesanti), ecco i risultati. Non possiamo più andare avanti così, con questi lockdown». A parlare a Open è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano. numeri alla mano, sono quasi 27mila ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) «L’incremento dal 20 febbraio si fa sempre più concreto,già a 27milacon quasi 3mila persone in terapia intensiva, 24mila in ospedale e tantissime regioni dove l’incidenza è già molto elevata. Una situazione che, purtroppo, avevo predetto tempo fa, prendendomi un sacco di insulti sui social. In altre parole, questo virus fa il suo sporco lavoro, ha colpito 3 milioni di persone, di cui abbiamo contezza, e altre 3 milioni non diagnosticate. Ora, complici le varianti che facilitano la diffusione e che coinvolgono di più i giovani (alcuni di questi anche con forme più pesanti), ecco i risultati. Non pospiù andare avanti così, con questi lockdown». A parlare a Open è il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano.alla mano, sono quasi 27mila ...

