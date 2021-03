Leggi su newsmondo

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’presenta isull’occupazione in Italia per quanto riguarda il: nell’anno in analisi si registra un considerevole. Nelsi registra undell’occupazione: lo confermano ipresentati nella giornata del 12 marzo 2021., isull’occupazione per quanto riguarda ilStando aiforniti dall’Istituto, nel corso dell’anno sono anpersi più di 450.000 posti di. A farne le spese sono stati soprattutto i lavoratori con contratto a termine. Aumenta in maniera considerevole il numero ...