I 12mila furbetti del vaccino nel mirino delle indagini dei NAS

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ricordate il caso di Nicolò Nicolosi, il sindaco di Corleone che si è dimesso dopo le polemiche seguite alla notizia, diventata di dominio pubblico dopo ledella Procura di Termini Imerese, che aveva saltato la fila per vaccinarsi contro COVID-19? Il sindaco si era giustificato spiegando che “Il sindaco è l’autorità sanitaria del territorio: per questo mi sono vaccinato, avvertendo anche il presidente Musumeci”. Ma Nicolosi non è l’unico: secondo quanto racconta oggi il Fatto sono già 600 i casi di persone vaccinate senza diritto. E non solo: I Nas stanno conducendosu una lista infinita che contanomi: Fin qui, sul territorio nazionale, i carabinieri del Nas hanno accertato quasi 600 casi. Ma da una riunione svolta due giorni fa presso la sede di Roma, è emerso che i militari hanno acquisito nelle ultime ...