Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano cede al Bratislava nella gara-1 dei quarti di finale (Di sabato 13 marzo 2021) Cominciano male i playoff di ICE Hockey League 2020-2021 per l'HCB Alto Adige Alperia. Al "Palaonda", infatti, Bolzano cede al Bratislava nella gara-1 dei quarti di finale del torneo: gli slovacchi si impongono a sorpresa per 1-2 e domenica tra le mura amiche avranno l'occasione di allungare nella serie. Gli altri risultati sono i seguenti: Salisburgo-Dornbirn 0-2; Vienna-Fehervar 6-1; Klagenfurt-Villach 5-1. I Foxes, impeccabili in regular season, affrontano i Capitals con l'obiettivo di dare seguito ai precedenti di quest'anno (quattro vittorie in altrettante partite) e mettere in discesa la serie. Il match si rivela però più complicato del previsto e al 14? gli ospiti passano in ...

