“Ho pianto per tutto il giorno”. Elettra Lamborghini ha reagito così quando ha saputo la brutta notizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Era tutto pronto ma a pochissimo dal via Elettra Lamborghini si è vista costretta a rinunciare all’Isola dei Famosi 2021. Dopo le voci era arrivata l’ufficialità, Elettra opinionista del reality condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi. Poi, nelle scorse ore, la brutta notizia: la cantante è risultata positiva al Covid. Dunque deve rimanere in isolamento e lunedì 15 marzo, ovvio, non sarà in studio per il debutto dell’Isola. “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti…e ho il Covid”. Con un breve video su Instagram la Regina del Twerk ed ereditiera ha confermato ai suoi follower quanto già era stato anticipato da TvBlog. “Fino a poco fa ero twerking Queen, ora sono Covid Queen”, ha aggiunto poi scherzando.



Ma nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Erapronto ma a pochissimo dal viasi è vista costretta a rinunciare all’Isola dei Famosi 2021. Dopo le voci era arrivata l’ufficialità,opinionista del reality condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi. Poi, nelle scorse ore, la: la cantante è risultata positiva al Covid. Dunque deve rimanere in isolamento e lunedì 15 marzo, ovvio, non sarà in studio per il debutto dell’Isola. “Ciao, sono, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti…e ho il Covid”. Con un breve video su Instagram la Regina del Twerk ed ereditiera ha confermato ai suoi follower quanto già era stato anticipato da TvBlog. “Fino a poco fa ero twerking Queen, ora sono Covid Queen”, ha aggiunto poi scherzando.Ma nel ...

OrnellaVanoni : Grazie @frankgabbani per avermi accompagnata sulle note di “Un sorriso dentro al pianto” a #Sanremo2021! Trovate qu… - sstarkerr : @braceyourself_x in realtà più o meno si piange per tutti ma ad infinity war ed endgame ho pianto lacrime che neanche pensavo di avere - Rossadisera_ : 2 anni fa la @juventusfc mi regalava una delle sere più emozionanti della mia vita. Ribaltava un risultato duro con… - Crez98 : @NaliOfficial Grazie per questo regalo, passiamo dal ballo al pianto, un mix di emozioni???? - F4IRYUKHEI : ho pianto tutta la lezione il prof “giorgina non piangere per favore” amo io mi sento male per te -