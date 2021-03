Heather Parisi contraria al vaccino: “Mia madre è irriconoscibile dopo il richiamo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ben prima che i vaccini fossero pronti e autorizzati, Heather Parisi aveva espresso la propria contrarietà a sottoporsi alla vaccinazione. La soubrette è contraria, ma ci tiene a precisare di non essere No Vax: “Io, come sapete, sono contraria al vaccino, ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere cosa sia meglio per la propria salute (a dispetto dei miei detrattori che mi etichettano NoVax, io sono FreeVax che è cosa diversa)”. Insomma lei non va a fare campagna contro i vaccini e non dirà mai a qualcun altro cosa dovrà fare in merito. Una precisazione contenuta nell’ultimo post che Heather ha pubblicato su Instagram per parlare di quanto sta capitando alla madre proprio dopo aver fatto il richiamo del ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ben prima che i vaccini fossero pronti e autorizzati,aveva espresso la propria contrarietà a sottoporsi alla vaccinazione. La soubrette è, ma ci tiene a precisare di non essere No Vax: “Io, come sapete, sonoal, ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere cosa sia meglio per la propria salute (a dispetto dei miei detrattori che mi etichettano NoVax, io sono FreeVax che è cosa diversa)”. Insomma lei non va a fare campagna contro i vaccini e non dirà mai a qualcun altro cosa dovrà fare in merito. Una precisazione contenuta nell’ultimo post cheha pubblicato su Instagram per parlare di quanto sta capitando allaproprioaver fatto ildel ...

