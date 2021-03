Halo Infinite in tanti nuovi dettagli tra ciclo giorno notte | mondo open-world e molto altro

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nell'attesa dell'uscita di, etichettato da 343 Industries come un reboot spirituale del franchise, il team di sviluppo sta snocciolando interessanti. La cosa che balza all'occhio rispetto ai capitoli precedenti è forse la scelta di optare per un sistema: ora, grazie all'ultima puntata della serie mensile Ask343, gli sviluppatori hanno condivisoproprio su questa parte. Tra i punti fermi del giocoi giocatori troveranno uned un sistema meteorologico dinamico.avrà un sistema di vento e nebbia dinamico, mentre altri modelli meteorologici come tempeste di sabbia e tempeste di neve ...

Advertising

GameXperienceIT : Halo Infinite: tanti nuovi dettagli su gameplay e mondo di gioco - Nextplayer_it : Halo Infinite - Nuovo video con nuovi dettagli - infoitscienza : Halo Infinite: tanti nuovi dettagli sul gioco da 343 Industries -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Presentato come un riavvio del franchise ,promette di offrire un'esperienza nuova: tra i molti cambiamenti introdotti è possibile notare un'ambientazione open world e nel loro rapporto mensile Ask 343 , gli sviluppatori di 343 ...H alo, il reboot spirituale del più celebre franchise Xbox in uscita nel corso del 2021, è stato protagonista di una lunga sezione Q&A tenuta dagli sviluppatori di 343 Industries poche ore fa, e ...Nell'attesa dell'uscita di Halo Infinite, etichettato da 343 Industries come un reboot spirituale del franchise, il team di sviluppo sta snocciolando interessanti dettagli. La cosa che balza all'occhi ...Halo Infinite promette di offrire ai giocatori un’esperienza tutta nuova nel mondo di Halo, considerando che si tratta, apparentemente, di un reboot spirituale. In un recente video mensile Ask 343, 34 ...