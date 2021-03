“Ha un’altra, le ha detto ti amo al telefono“. Clamoroso a Uomini e Donne, la telefonata del cavaliere intercettata da Maria De Filippi (Di venerdì 12 marzo 2021) A Uomini e Donne scoppia il caso di Roberto De Silvestri. Il cavaliere catanese è entrato da poco nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne e già sembrava aver trovato la propria via sentimentale con Patrizia D’Elia. Il 43enne imprenditore è rimasto attratto dalla bellezza della dama, anch’essa novella del dating show. A Uomini e Donne Magazine Roberto ha avuto modo proprio di parlare di Patrizia e di questa frequentazione appena sbocciata: “Patrizia è una donna bellissima esteticamente, ma dentro lo è ancora di più di quanto lo sia fuori…per tante sfaccettature abbiamo vissute delle esperienze simili. Sono un uomo che ha bisogno di una compagna per la vita, non sono capace di stare solo a lungo”. Tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Ascoppia il caso di Roberto De Silvestri. Ilcatanese è entrato da poco nel parterre maschile del Trono Over die già sembrava aver trovato la propria via sentimentale con Patrizia D’Elia. Il 43enne imprenditore è rimasto attratto dalla bellezza della dama, anch’essa novella del dating show. AMagazine Roberto ha avuto modo proprio di parlare di Patrizia e di questa frequentazione appena sbocciata: “Patrizia è una donna bellissima esteticamente, ma dentro lo è ancora di più di quanto lo sia fuori…per tante sfaccettature abbiamo vissute delle esperienze simili. Sono un uomo che ha bisogno di una compagna per la vita, non sono capace di stare solo a lungo”. Tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e ...

