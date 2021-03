Guendalina Tavassi torna single: "Con Umberto è finita". Dal revenge porn al tradimento, cosa è successo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tradimento e il revenge porn Alla base della loro separazione, secondo Tgcom24, ci sarebbe un tradimento con Giorgia Amedeo: Guendalina non ha confermato questa indiscrezione, ma sui social si è ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 12 marzo 2021) Ile ilAlla base della loro separazione, secondo Tgcom24, ci sarebbe uncon Giorgia Amedeo:non ha confermato questa indiscrezione, ma sui social si è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Per Guendalina Tavassi matrimonio finito: 'Con Umberto siamo separati in casa' #GuendalinaTavassi… - tvblogit : Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte separati in casa: “Voglio riconquistarla” - ZoomMagazineIT : Giorgia Nicole Basciano: “Non ho una relazione con il marito di Guendalina Tavassi” - Andrea39526816 : RT @pomeriggio5: ??Notizia choc?? Guendalina Tavassi e il marito Umberto si stanno lasciando? #Pomeriggio5 - FERNAND19382192 : RT @pomeriggio5: ??Notizia choc?? Guendalina Tavassi e il marito Umberto si stanno lasciando? #Pomeriggio5 -