Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati: “Eravamo separati in casa da mesi” (Di venerdì 12 marzo 2021) La storia tra Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte sembra ormai essere giunta al capolinea. I due erano convolati a nozze in diretta tv nel 2013 e dalla loro unione erano nati anche due figli, Chloe e Salvatore. Ma adesso sembra che per la coppia non ci sia più nulla da fare e abbiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021) La storia trae suoUmberto D’Aponte sembra ormai essere giunta al capolinea. I due erano convolati a nozze in diretta tv nel 2013 e dalla loro unione erano nati anche due figli, Chloe e Salvatore. Ma adesso sembra che per la coppia non ci sia più nulla da fare e abbiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Umberto D’Aponte il marito di Guendalina Tavassi dopo l’annuncio della separazione: “Chiedo scusa a lei voglio rico… - StraNotizie : Umberto D’Aponte, il marito di Guendalina Tavassi dopo l’annuncio della separazione: “Chiedo scusa a lei, voglio ri… - mariahsbubble : Uno dei ricordi più belli dell’#Isola. Antonella Elia, Nina Moric, Guendalina Tavassi e Jivago Santinni che esulta… - badgaltwenty : Guendalina Tavassi e Umberto sono separati da mesi per probabili corna di lui questo mi dimostra che non tutto è pe… - lovingkiedis : MA IN CHE SENSO GUENDALINA TAVASSI E UMBERTO SI SONO LASCIATI IO NON CREDO PIÙ NELL’AMORE -