Grey' s Anatomy | quale sarà il futuro della serie? Krista Vernoff da la sua riposta

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 12 marzo 2021)'sè attualmente in corso con la sua 17esima stagione, ma nel frattempo non sappiamo se verrà rinnovata ancora. La showrunnerha rilasciato la sua dichiarazione riguardo alla possibile produzione di uno spin-off dedicato al medical drama ideato da Shonda Rhimes.'savrà uno spin-off? Ecco la dichiarazioneshowrunnerRiusciremo a saperne ancora di più sui protagonisti delHospital? The Hollywood Reporter ha riportato le paroleshowrunner, che non lasciano spazio alla possibilità a un probabile spin-offsaga. Ecco cosa ha detto: «È molto difficile tornare a lavorare con la pandemia, siamo quasi a secco. In ...