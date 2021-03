“Grey’s Anatomy” | la 17esima stagione potrebbe essere l’ultima | le parole della sceneggiatrice fanno presagire la fine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Mettevi seduti e fate un bel respiro: la nuovadi ““, ladavvero. Ad agitare i fan sono state ledi Krista Vernoff, storicaserie, alla testata Hollywood Reporter: “Sto lavorando a un finale diche possa funzionare anche come finaleserie. Non è facile e non è proprio quello che vorrei fare”. Ma non è tutto. Ci sono almeno altri due elementi che confermerebbero ledi Krista Vernoff. Innanzitutto il contratto in scadenza, alladel 2021,star di ““, ovvero Ellen Pompeo, la ...