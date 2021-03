Gregoraci, Pierpaolo confessa: 'Ero pronto a uscire con lei'. Cosa pensava Elisabetta di Giulia Salemi (Di venerdì 12 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli è stato ospite di Casa Chi e non si è tirato indietro quando è uscito l'argomento Elisabetta Gregoraci. Il 4° classificato del GF VIP non ha nascosto di essersi preso una cotta per ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021)Pretelli è stato ospite di Casa Chi e non si è tirato indietro quando è uscito l'argomento. Il 4° classificato del GF VIP non ha nascosto di essersi preso una cotta per ...

Advertising

BakshDark : ????????#gregorelli Pierpaolo si confessa sui messaggi segreti della Gregoraci al GF Vip - Novella_2000 : Pierpaolo torna a parlare di Elisabetta (e dice che è fidanzata): la Gregoraci non ci sta e risponde a tono - pastaalforno_ : RT @obsessedeligreg: In un mondo di Pierpaolo Pretelli sii Elisabetta Gregoraci.? #gregorelli #eligreg #tzvip - drinkthiscola : RT @GiuseppeporroIt: L’inaspettata “replica” di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: web in visibilio con l’hashtag #IoStoConPier #p… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci “replica” a Pierpaolo Pretelli: “Pagliacciata” e su Twitter esplode l’hashtag #IoStoConPier -… -