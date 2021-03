Gravina sulla nomina di Vezzali come Sottosegretario con delega allo Sport: “Una buona notizia per tutti” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è espresso così sulla nomina di Valentina Vezzali come come nuovo Sottosegretario con delega allo Sport del governo Draghi: “La nomina di Valentina Vezzali -riporta Ansa- è una buona notizia per tutti. La sua esperienza e le sue capacità saranno molto utili in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Le auguro di ricoprire questo nuovo incarico con la stessa passione e la stessa determinazione che metteva in pedana e che le hanno consentito di diventare un vero e proprio simbolo dello Sport italiano“. Foto: twitter Figc L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Presidente della FIGC, Gabriele, si è espresso cosìdi Valentinanuovocondel governo Draghi: “Ladi Valentina-riporta Ansa- è unaper. La sua esperienza e le sue capacità saranno molto utili in un momento complessoquello che stiamo vivendo. Le auguro di ricoprire questo nuovo incarico con la stessa passione e la stessa determinazione che metteva in pedana e che le hanno consentito di diventare un vero e proprio simbolo delloitaliano“. Foto: twitter Figc L'articolo proviene da ...

