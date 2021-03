Gravina: «Il nostro Paese è molto indietro nelle infrastrutture, non si può andare avanti così» (Di venerdì 12 marzo 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto nella Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio: le sue parole Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto nella Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio. Le sue parole «Il nostro Paese è molto indietro nel settore e nel campo delle infrastrutture. Non possiamo più permetterci forme di galleggiamento nella politica dirigenziale del nostro mondo ed io me ne assumo tutte le responsabilità. Oggi noi non possiamo più pensare di andare avanti in queste condizioni. Per questo mi sto adoperando perché si possa arrivare ad un inserimento, nel Recovery Fund, di una legge che porti un investimento importante nel settore delle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto nella Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio: le sue parole Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto nella Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio. Le sue parole «Ilnel settore e nel campo delle. Non possiamo più permetterci forme di galleggiamento nella politica dirigenziale delmondo ed io me ne assumo tutte le responsabilità. Oggi noi non possiamo più pensare diin queste condizioni. Per questo mi sto adoperando perché si possa arrivare ad un inserimento, nel Recovery Fund, di una legge che porti un investimento importante nel settore delle ...

