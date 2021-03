Gravina: “Aprire stadi a 500-1000 persone non mi sembra grande pericolo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Gabriele Gravina, presidente della Figc, vuole il ritorno dei tifosi allo stadio. Intervenuto in audizione con la Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, il numero uno della Federcalcio ha risposto ad alcune domande sui temi caldi del calcio nostrano.Gravina e il ritorno dei tifosi allo stadiocaption id="attachment 947219" align="alignnone" width="658" Gravina (Getty Images)/caption"Parlare di calcio in questo periodo ci dà energia in un momento decisamente critico", ha esordito Gravina. "Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà e sicuramente il calcio di base è quello che sta soffrendo maggiormente. Stiamo cercando con grande tenacia di far capire quanto sia fondamentale la pratica dello sport. Io credo che non ci sia nulla di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Gabriele, presidente della Figc, vuole il ritorno dei tifosi alloo. Intervenuto in audizione con la Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, il numero uno della Federcalcio ha risposto ad alcune domande sui temi caldi del calcio nostrano.e il ritorno dei tifosi alloocaption id="attachment 947219" align="alignnone" width="658"(Getty Images)/caption"Parlare di calcio in questo periodo ci dà energia in un momento decisamente critico", ha esordito. "Stiamo vivendo un momento didifficoltà e sicuramente il calcio di base è quello che sta soffrendo maggiormente. Stiamo cercando contenacia di far capire quanto sia fondamentale la pratica dello sport. Io credo che non ci sia nulla di ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Gravina: 'Aprire gli stadi a qualche migliaio di persone non metterebbe la salute in pericolo' - ItaSportPress : Gravina: 'Aprire stadi a 500-1000 persone non mi sembra grande pericolo' - - sportli26181512 : Gravina: 'Aprire gli stadi a qualche migliaio di persone non metterebbe la salute in pericolo': Il presidente della… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: #Gravina: 'Aprire gli stadi a qualche migliaio di persone non metterebbe la salute in pericolo' - cmdotcom : #Gravina: 'Aprire gli stadi a qualche migliaio di persone non metterebbe la salute in pericolo'… -