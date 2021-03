Grande Fratello Vip: dagli studi di Cinecittà alla Procura (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ in corso l’indagine sulla morte di Teodosio Losito, avvenuta l’8 gennaio del 2019. L’ex cantante e poi sceneggiatore dei feuilleton campioni di ascolti con la Ares Produzioni del compagno Alberto Tarallo (noto per “L’onore e il rispetto”, “Viso d’angelo”, “Il sangue e la rosa” e “Il bello delle donne”), si era suicidato nel suo appartamento romano. Un caso su cui nessuno indagò, catalogandolo come un gesto estremo e disperato. A detta dell’attrice Adua Del Vesco, che nel real time del Grande Fratello Vip parlò di una setta per vip dalla quale scappò proprio dopo “il suicidio di Teo”, per non “fare la sua fine”. Aperta l’inchiesta: Adua in Procura Dopo la denuncia dei parenti di Losito, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta, con l’ipotesi di istigazione al suicidio. Adua Del Vesco è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) E’ in corso l’indagine sulla morte di Teodosio Losito, avvenuta l’8 gennaio del 2019. L’ex cantante e poi sceneggiatore dei feuilleton campioni di ascolti con la Ares Produzioni del compagno Alberto Tarallo (noto per “L’onore e il rispetto”, “Viso d’angelo”, “Il sangue e la rosa” e “Il bello delle donne”), si era suicidato nel suo appartamento romano. Un caso su cui nessuno indagò, catalogandolo come un gesto estremo e disperato. A detta dell’attrice Adua Del Vesco, che nel real time delVip parlò di una setta per vip dquale scappò proprio dopo “il suicidio di Teo”, per non “fare la sua fine”. Aperta l’inchiesta: Adua inDopo la denuncia dei parenti di Losito, ladi Roma ha aperto un’inchiesta, con l’ipotesi di istigazione al suicidio. Adua Del Vesco è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito nel 20… - trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - jan_khler : Tutelare un’attività indispensabile tipo dare l’annuncio dei concerti a distanza di un tizio di San Remo, notizie a… - lagiusydinic : RT @xattorneyx: 'I vincitori del Grande Fratello finiscono tutti nel dimenticatoio' Ops -