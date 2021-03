Governo | Valentina Vezzali nuova sottosegretaria allo Sport – UFFICIALE

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 marzo 2021)è stata nominatadi Stato con delega: il comunicato, ex campionessa di Fioretto, è ladi Stato con delega. Lo hanno ufficializzato, in una nota, le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura: «Confidiamo che una campionessa della sua statura, appassionata e profonda conoscitrice del mondoivo, si dimostrera’ all’altezza di questo importante incarico – dichiarano gli esponenti pentastellati – L’auspicio è di lavorare proficuamente con la neo-per dare le doverose, urgenti risposte che il settore dello ...