Governo | in Cdm arriva anche nomina sottosegretario Sport**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Nel Consiglio dei ministri chiamato a varare la stretta anti-Covid, in programma oggi alle 11.30, arriva anche la nomina del sottosegretario con delega allo Sport. Pochi minuti fa è infatti arrivata ai ministri l'integrazione dell'ordine del giorno con la nomina "ai sensi dell'articolo 10 della legge n.400 del 1988, di un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tutti gli indizi portano all'ex campionessa olimpionica Valentina Vezzali.

