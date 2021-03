**Governo: Gravina, 'nomina Vezzali buona notizia per tutti, sua esperienza e capacità saranno utili'** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "La nomina di Valentina Vezzali è una buona notizia per tutti". Il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta così la nomina dell'ex campionessa olimpica di scherma come nuovo Sottosegretario con delega allo Sport del governo Draghi. "La sua esperienza e le sue capacità - sottolinea Gravina - saranno molto utili in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Le auguro di ricoprire questo nuovo incarico con la stessa passione e la stessa determinazione che metteva in pedana e che le hanno consentito di diventare un vero e proprio simbolo dello sport italiano". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Ladi Valentinaè unaper". Il presidente della Figc Gabrielecommenta così ladell'ex campionessa olimpica di scherma come nuovo Sottosegretario con delega allo Sport del governo Draghi. "La suae le sue- sottolineamoltoin un momento complesso come quello che stiamo vivendo. Le auguro di ricoprire questo nuovo incarico con la stessa passione e la stessa determinazione che metteva in pedana e che le hanno consentito di diventare un vero e proprio simbolo dello sport italiano".

