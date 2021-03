Governo Draghi, Valentina Vezzali il nuovo sottosegretario allo sport (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo i rumors delle ultime ore la conferma dell’incarico Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario allo sport del Governo Draghi. Tanto si era detto e tanto si era discusso sull’assenza di un Ministro dello sport, scomparso con il nuovo mandato e dopo l’avventura di Vincenzo Spadafora. Da Palazzo Chigi avevano però fatto sapere che sarebbe arrivata almeno la nomina di un sottosegretario e la scelta è ricaduta su chi ha passato anni a difendere i colori azzurri in pedana. La Vezzali è una delle donne e delle atleti più vincenti di sempre (in bacheca sei medaglie olimpiche tra cui tre d’oro) e ha già ricoperto ruoli politici (ex deputata con Monti). Il Consiglio dei Ministri ha ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo i rumors delle ultime ore la conferma dell’incaricoè ildel. Tanto si era detto e tanto si era discusso sull’assenza di un Ministro dello, scomparso con ilmandato e dopo l’avventura di Vincenzo Spadafora. Da Palazzo Chigi avevano però fatto sapere che sarebbe arrivata almeno la nomina di une la scelta è ricaduta su chi ha passato anni a difendere i colori azzurri in pedana. Laè una delle donne e delle atleti più vincenti di sempre (in bacheca sei medaglie olimpiche tra cui tre d’oro) e ha già ricoperto ruoli politici (ex deputata con Monti). Il Consiglio dei Ministri ha ...

