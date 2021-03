(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “sottosegretario allo sport? Per noi è molto bello, è un onore e sono convinta chelache aveva in pedana nel suo nuovo incarico”. Sono le paroleCampionessa olimpica ai Giochi di Londra 2012 sia nell’individuale sia nella gara a squadre Elisa Di, all’Adnkronos, sulla nominacollega di pedana Valentinacome sottosegretario allo sport delDraghi. “Mi fa molto piacere perchè ci sarà anche un po’ di scherma ai vertici dello sport”, ha aggiunto Di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Governo: Di Francisca, 'sono contenta per la Vezzali, metterà stessa tenacia della pedana'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Francisca

Il Tempo

Con l abolizione del Ministero dello Sport (che sotto ilConte era in mano al ministro ... Scherma Elisa Di: 'Sopravvissuta alle violenze di un uomo' 09/03/2021 A 08:07 Come atleta non ...Urrutia torna libero grazie all'amnistia concessa dalrepubblicano. Rivedendo don Ignacio, mette subito in chiaro che i loro percorsi, da ora, si divideranno per sempre.a ccetta di ...Anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 7 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 15.30? Istigata da donna Begona, ...Tutto il Cile si prepara alle iniziative di domani, organizzate dalla Coordinadora 8M. Parla la portavoce Nuriluz Hermosilla: «L’8 marzo scorso ha ridato animo ai manifestanti: oltre due milioni di pe ...