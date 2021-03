Governo: Cdm, 'Vezzali sottosegreario Sport' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il Presidente Mario Draghi ha sentito il Consiglio dei ministri in ordine alla proposta, da sottoporre al Presidente della Repubblica, della nomina della signora Valentina Vezzali a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Sottosegretario Vezzali saranno delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di Sport. Si legge nella nota del Cdm. Inoltre, il Consiglio dei ministri è stato sentito ai fini dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le deleghe di funzione ai Ministri senza portafoglio, già nominati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Il Presidente Mario Draghi ha sentito il Consiglio dei ministri in ordine alla proposta, da sottoporre al Presidente della Repubblica, della nomina della signora Valentinaa Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Sottosegretariosaranno delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di. Si legge nella nota del Cdm. Inoltre, il Consiglio dei ministri è stato sentito ai fini dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti le deleghe di funzione ai Ministri senza portafoglio, già nominati.

Advertising

msgelmini : Dal Consiglio dei ministri via libera immediato alle risorse per finanziare i #congedi parentali. Questa mattina i… - Open_gol : ?? Tutta Italia sarà zona rossa dal 3 al 5 aprile - TV7Benevento : Governo: Cdm, 'Vezzali sottosegreario Sport'... - mariadmarzano : RT @LaVeritaWeb: Non ci sarà un lockdown nazionale, ma restrizioni severe alla soglia di 250 positivi ogni 100.000 abitanti. Molti governat… - PaoloSocrate : @borghi_claudio Ci siamo scordati che siete al governo con 3, dico 3, ministri? Non fate opposizione su Twitter ma… -