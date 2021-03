Governo | Bianchedi | ‘contenta per la Vezzali | una donna che ha dedicato la sua vita allo sport’

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Con Valentinasiamo state per tanti anni compagne di stazza e compagne di squadra, ha sempre dimostrato di essere una persona con grande determinazione, ha messo sempre il cuore in tutto quello che ha fatto e sono convinta che lo farà anche questa volta per il mondo dello sport”. Lo dice l’ex schermitrice Dianaall’Adnkronos sulla nomina dellaa sottosegretariosport. “Se era una sfida tra me e laper l’incarico? Assolutamente no. Sono contenta che abbiano scelto unae che abbiano scelto Valentina che hala suasport”, ha aggiunto l’ex fiorettista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sarà lei la nuova sottosegretaria allo Sport del Governo Draghi, che oggi la nominerà... Ecco, se parliamo di schermitrici il Coni in realtà ne avrebbe preferita un'altra, Diana Bianchedi...